Rosignano dà fuoco a un cumulo di scarti ma le fiamme si propagano e bruciano 100 mq di bosco | denunciato

Un uomo residente nel comune di Rosignano è stato denunciato dai carabinieri forestali di Livorno dopo aver dato fuoco a un cumulo di scarti, causando un incendio che ha interessato circa 100 metri quadrati di bosco. L’incendio è stato causato intenzionalmente e le fiamme si sono propagate rapidamente nel territorio circostante. L’uomo è stato anche multato con una sanzione di 120 euro per aver provocato il rogo.

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Ha provocato un incendio doloso nei boschi di Rosignano e per questo un cittadino residente nel comune livornese è stato denunciato dai carabinieri forestali di Livorno e multato di 120 euro. Secondo quanto ricostruito l'uomo, una decina di giorni fa, avrebbe appiccato il fuoco a un cumulo di.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Dà fuoco a un cumulo di rifiuti. Rischia di bruciare una palazzina. Denunciato per incendio dolosoUn incendio doloso nel centro di Gallarate, sviluppatosi nella notte del 29 aprile in via Cavour, ha portato all’individuazione e alla denuncia di un... Il bosco va a fuoco: "Le fiamme si estendevano per 200 metri"I pompieri hanno lavorato intensamente per domare l'incendio scoppiato ieri pomeriggio nei pressi dell'area boschiva di via Troger. Panoramica sull’argomento Si parla di: Allarme cloro sulla ferrovia, sospesa la circolazione dei treni; Incidenti in A7 e in A10 e veicolo in fiamme a Genova Est: pomeriggio da incubo sulle autostrade. Allarme cloro sulla ferrovia, sospesa la circolazione dei treniRosignano, per fortuna era solo un apparecchio rilevatore guasto. Disagi per i viaggiatori ... msn.com