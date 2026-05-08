Rosignano dà fuoco a un cumulo di scarti ma le fiamme si propagano e bruciano 100 mq di bosco | denunciato
Un uomo residente nel comune di Rosignano è stato denunciato dai carabinieri forestali di Livorno dopo aver dato fuoco a un cumulo di scarti, causando un incendio che ha interessato circa 100 metri quadrati di bosco. L’incendio è stato causato intenzionalmente e le fiamme si sono propagate rapidamente nel territorio circostante. L’uomo è stato anche multato con una sanzione di 120 euro per aver provocato il rogo.
Ha provocato un incendio doloso nei boschi di Rosignano e per questo un cittadino residente nel comune livornese è stato denunciato dai carabinieri forestali di Livorno e multato di 120 euro. Secondo quanto ricostruito l'uomo, una decina di giorni fa, avrebbe appiccato il fuoco a un cumulo di.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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