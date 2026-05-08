Oggi a Roma si sono radunati circa tremila giovani provenienti da diverse regioni, riempiendo le vie della città. L’obiettivo principale è stato discutere delle sfide future dell’Unione Europea, affrontando questioni come la crisi degli affitti e le strategie per il mercato del lavoro. Durante l’evento sono stati posti quesiti su come le ambizioni geopolitiche possano rispondere alle difficoltà abitative e quali soluzioni pratiche i giovani propongano per migliorare il panorama occupazionale.

? Domande chiave Come possono le ambizioni geopolitiche rispondere alla crisi degli affitti?. Quali soluzioni concrete propongono i giovani per il mercato del lavoro?. Perché l'allargamento dell'UE mette a rischio la stabilità economica interna?. Chi deve garantire il passaggio dalle promesse politiche ai benefici reali?.? In Breve Partecipazione di Raffaele Fitto, Pina Picierno, Antonella Sberna e Nicola Procaccini a Roma.. Tajani cita incontro con Marco Rubio per strategie di difesa e politica estera.. Proposte giovanili su lavoro e casa affrontate da Roberta Metsola in Piazza Campidoglio.. Dibattito su allargamento verso Ucraina e Balcani con coinvolgimento Erasmus Student Network.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, 3 mila giovani in piazza: dialoghi e sfide per il futuro UE

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