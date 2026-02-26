Sanremo il ritorno di Raf | Essere al Festival con questa canzone scritta con mio figlio è già una vittoria per me L’intervista

Sono tante le gioie regalate da Raf alla storia del Festival di Sanremo, come cantautore in gara (Inevitabile follia, Oggi un Dio non ho, Cosa resterà degli anni ’80) e come autore (Si può dare di più). L’ultima volta che Raffaele Riefoli, 66 anni, ha calcato le assi del palco del Teatro Ariston è stato nel 2015, la canzone era Come una favola, che venne eliminata. Ma era un altro Sanremo, come spiega nell’intervista con Open lo stesso artista, quando la musica italiana era tristemente sotto scacco dei talent. Oggi Sanremo è cambiato, anche Raf è cambiato, è anche cresciuto il figlio con cui ha composto Ora e per sempre, una canzone che ripercorre la lunga storia d’amore con la moglie. 🔗 Leggi su Open.online

Raf a Sanremo 2026: «Ora è per sempre è una canzone per mia moglie, Gabriella Labate, scritta con nostro figlio Samuele. L'Eurovision? Una baracconata, non andrei a prescindere»In realtà, tutta la canzone è un affare di famiglia (e anche qui, occhio ai fazzoletti), visto che l’ha composta con suo figlio Samuele, in arte...

Raf torna a Sanremo 2026: canzone d’amore per i 30 anni di matrimonio e inedito con il figlio. Un ritorno all’intimità.Raffaele Riso, in arte Raf, salirà sul palco del Festival di Sanremo nel febbraio 2026 con una canzone dedicata alla moglie, Gabriella Labate, per...

Mattarella riceve i protagonisti del festival di Sanremo - Storie italiane 13/02/2026

Temi più discussi: La Magica Favola di Arisa: il ritorno scintillante a Sanremo 2026; Bianca Balti torna a Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti; Il ritorno di Millionaire dal palco di Casa Sanremo; Carlo Conti difende Sanremo: È cristiano e democratico. Nessun ritorno di Pucci e polemica chiusa.

Sanremo 2026, il ritorno di Si na preta: dopo Rose Villain anche per Elettra LamborghiniIl ritorno di Si na preta. Già lo scorso anno dalla platea del Teatro Ariston, nel corso della prima esibizione di Rose Villain nel corso del Festival, uno spettatore ... ilmattino.it

Sanremo, il ritorno di Raf: «Essere al Festival con questa canzone scritta con mio figlio è già una vittoria per me». L’intervistaRaf ha regalato al Festival capolavori come Inevitabile follia, Oggi un Dio non ho e Cosa resterà degli anni '80 ... open.online

Sanremo 2026, il ritorno di “Si na preta”: dopo Rose Villain anche per Elettra Lamborghini - facebook.com facebook

Achille Lauro, dagli eccessi alla co-conduzione: il ritorno a Sanremo dell’ex marziano del pop x.com