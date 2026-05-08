Rimini capitale della bicicletta Esperti da 60 Paesi per Velo-city | Città del futuro a misura di pedale

Rimini si appresta a ospitare Velo-city 2026, il principale evento internazionale dedicato alla mobilità sostenibile incentrato sull’uso della bicicletta. Dal 16 al 19 giugno, il Palacongressi accoglierà esperti provenienti da sessanta paesi diversi, riuniti per discutere le strategie e le innovazioni legate alla mobilità ciclistica. La città si prepara così a diventare un punto di riferimento globale per il settore, sotto l’egida della European Cyclists’ Federation.

Rimini si prepara a diventare la capitale mondiale della bicicletta. Dal 16 al 19 giugno, il Palacongressi ospiterà Velo-city 2026, il summit internazionale più prestigioso sulla mobilità sostenibile, promosso dalla European Cyclists’ Federation. L’evento, che torna in Italia dopo ben trentacinque anni, richiamerà oltre 1.500 delegati da 60 Paesi e 400 relatori, pronti a confrontarsi su come costruire spazi sempre più verdi e inclusivi. La scelta della città romagnola non è casuale, ma premia un lungo processo di rigenerazione. Lo sottolinea Caroline Cerfontaine, direttrice di Velo-city, che loda senza riserve "il coraggio di una realtà capace di reinventarsi completamente, passando da un modello auto-centrico a uno con al centro la persona".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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