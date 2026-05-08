Il regista italiano è stato nuovamente ricoverato in ospedale a causa di problemi di salute considerati gravi. Le sue condizioni sono state valutate come urgenti, e attualmente si trova sotto cure mediche. La notizia è stata diffusa da una rivista di gossip, senza ulteriori dettagli sulle sue condizioni o sulla natura delle sue problematiche di salute. La sua famiglia e i medici sono stati tenuti informati sulla situazione.

Tinto Brass è stato ricoverato d’urgenza in una struttura ospedaliera per gravi problemi di salute. Tinto Brass, celebre regista italiano e icona del cinema erotico, è stato ricoverato d’urgenza. Un momento molto delicato per la sua salute, all’età di 93 anni. Tinto Brass è stato ricoverato d’urgenza in una struttura ospedaliera a causa di una grave infezione sistemica che ha messo in grave rischio la sua salute. Il famoso regista veneziano, icona del cinema erotico d’autore, ha 93 anni. La notizia delle sue condizioni cliniche, resa nota dalla moglie Caterina Varzi, ha immediatamente scatenato preoccupazione nel mondo dello spettacolo e tra i suoi tanti fan.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - “Ricoverato di nuovo d’urgenza”, come sta l’amato regista italiano?

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