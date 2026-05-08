Un noto regista italiano, noto per il suo contributo al cinema erotico d’autore, è stato ricoverato nuovamente in ospedale in modo urgente. La notizia si è diffusa nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulle condizioni di salute o sulle cause del ricovero. La notizia ha suscitato attenzione tra il pubblico e gli addetti ai lavori, mentre si attende un aggiornamento ufficiale sulla situazione.

Il celebre regista veneziano, icona indiscussa del cinema erotico d’autore, sta affrontando un momento di grande delicatezza per la sua salute. All’età di novantatré anni, l’uomo è stato trasportato d’urgenza in una struttura ospedaliera a causa di una grave infezione sistemica che ha messo seriamente a rischio la sua stabilità clinica. La notizia, che ha destato immediata preoccupazione nel mondo dello spettacolo e tra i suoi numerosi ammiratori, è stata resa nota dalla moglie, che lo assiste costantemente in questa battaglia. Nonostante la criticità iniziale della situazione, i segnali che giungono dal reparto in cui è monitorato sembrano indicare una timida ma significativa ripresa, segno della tempra ancora vitale dell’anziano artista.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ricoverato di nuovo d’urgenza”: la notizia sul celebre regista italiano è appena arrivata

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