Real Sociedad-Oviedo sabato 21 febbraio 2026 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici I Txuri-urdin ricevono l’ultima in classifica

La Real Sociedad ha subito una sconfitta pesante contro il Real Madrid, che ha segnato un passo falso in una fase positiva della stagione. La squadra basca, che aveva raccolto diversi risultati utili, ha incontrato una delle formazioni più forti del campionato nel match di sabato al Bernabeu. I madrileni hanno dominato il gioco, portando a casa un risultato netto e lasciando i tifosi di San Sebastián delusi. Ora, i Txuri-urdin si preparano a ricevere l’ultima in classifica, l’Oviedo, con la volontà di tornare alla vittoria.

In un periodo estremamente positivo, è arrivata la battuta d'arresto netta per la Real Sociedad: nella notte del Bernabeu i baschi si sono scontrati contro uno dei Madrid più forti della stagione e sono tornati a casa con diverse reti sul groppone. L'obiettivo è riprendere subito il cammino virtuoso che era stato intrapreso dall'arrivo di Matarazzo.