RB Lipsia-St Pauli sabato 09 maggio 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Da infobetting.com 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 9 maggio 2026 alle 15:30 si gioca RB Lipsia contro St. Pauli, in una partita valida per il campionato. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, così come le quote e i pronostici degli esperti. La squadra di casa cerca di assicurarsi il ritorno in Champions League dopo un anno senza competizioni europee, mentre gli ospiti sono impegnati in una fase cruciale per la salvezza.

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Manca veramente poco al RB Lipsia per blindare il ritorno in Champions dopo un anno senza coppe europee, e la sfida odierna vede i sassoni impegnati in casa contro il pericolante St. Pauli. I Roten Bullen hanno fallito il primo match point cadendo rovinosamente in casa del Leverkusen, contro una squadra determinata e ritornata prepotentemente in lotta per la Champions.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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