RB Lipsia-Augsburg sabato 07 marzo 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Sabato 7 marzo 2026 alle 15:30 si gioca la partita tra RB Lipsia e Augsburg. Il Lipsia, che ha appena conquistato una vittoria in trasferta contro l’Amburgo, scenderà in campo in casa contro l’Augsburg, squadra in buona forma. Le formazioni ufficiali e le quote sono state rese note, e sono attesi pronostici e scommesse per questa sfida.

Tornato alla vittoria sul difficile campo dell’Amburgo il RB Lipsia di Werner è quest’oggi impegnato in casa contro un Augsburg in gran forma. I Roten Bullen sono stati bravi a tenere a freno le velleità dei Rohoesen con una prestazione in crescendo, soprattutto nella ripresa dove hanno anche fallito un rigore con Romulo. La squadra rimane al momento quinta ma il KO dell’Hoffenheim riapre tutto in ottica. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - RB Lipsia-Augsburg (sabato 07 marzo 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici St. Pauli-RB Lipsia (sabato 10 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiAndava tutto bene al RB Lipsia di Werner fino a poco meno di un mese fa, prima di crollare sul finale di 2025: l’anno nuovo per i sassoni inizia con... Altri aggiornamenti su RB Lipsia Augsburg sabato 07 marzo 2026.... Discussioni sull' argomento RB Leipzig vs FC Augsburg Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Bundesliga 07-03-2026; Pronostico Lipsia-Augsburg 7 Marzo 2026: 25ª Giornata di Bundesliga; Il Bayern ipoteca la Bundesliga, lo Stoccarda non si ferma; Pronostico Amburgo - Lipsia - Bundesliga. Augsburg-Lipsia, quote e probabili formazioni: Red Bull continuano la rincorsa alla vettaIn casa Augsburg i riflettori sono su Fabian Rieder, pilastro dell’attacco con media voto di 6.96: 2 gol e 2 assist nelle prime cinque apparizioni, un rigore trasformato e 9 dribbling riusciti su 18 ... it.blastingnews.com