Nei supermercati Coop arriva la ' Gaza Cola' | 100% apartheid free FOTO

Da firenzetoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei supermercati Coop di Firenze è arrivata la 'Gaza Cola', una bevanda che si distingue per la sua etichetta con la scritta

‘Gaza Cola’ arriva nei punti vendita di Unicoop Firenze: l’iconica lattina nata nel 2023 da un’idea dell’attivista e regista palestinese Osama Qashoo da ieri è disponibile sugli scaffali dei principali Coop.fi della Toscana, sessanta in totale.Parte del ricavato sostiene il progetto GazaWeb.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Notizie correlate

La Gaza Cola arriva nei punti vendita Unicoop FirenzeFirenze, 17 aprile 2026 – La Gaza Cola arriva nei punti vendita di Unicoop Firenze.

Leggi anche: Il bar brianzolo dove è "bandita" la Coca Cola e si beve solo la Gaza Cola

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Arriva la Gaza Cola nei supermercati Coop: una bibita solidale per sostenere la Striscia; Nei supermercati Coop arriva la 'Gaza Cola': 100% apartheid free / FOTO; Gaza Cola arriva sugli scaffali Coop in Toscana: in vendita in 60 supermercati Unicoop; Maltempo in Toscana, è allerta gialla: le zone più a rischio (ma c’è una difficoltà nelle previsioni).

gaza cola nei supermercati coop arrivaGaza Cola arriva sugli scaffali Coop in Toscana: in vendita in 60 supermercati UnicoopLa bevanda solidale debutta nei punti vendita Coop.fi della regione: il 5% delle vendite sarà destinato a un progetto di comunicazione per la popolazione pales ... etrurianews.it

La Gaza Cola arriva nei punti vendita Unicoop FirenzeL’iniziativa è stata presentata questa mattina, presso il Coop.fi di Novoli, a Firenze, alla presenza di Osama Qashoo, fondatore di Gaza Cola, Manolo Luppichini, referente media per ACS e coordinatore ... livornopress.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.