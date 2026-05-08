Raccolta alimentare torna la mobilitazione nei supermercati Coop
Nella prossima raccolta alimentare organizzata nei supermercati Coop, più di 140 punti vendita saranno coinvolti, con oltre 200 associazioni e circa 2000 volontari impegnati. L'iniziativa prevede la raccolta di beni di prima necessità, destinati a famiglie in difficoltà, mense solidali ed empori della solidarietà. Le operazioni si svolgeranno in diverse città, con l’obiettivo di sostenere le persone che si trovano in condizioni di bisogno.
Oltre 140 punti vendita coinvolti, più di 200 associazioni e circa 2000 volontari al lavoro per raccogliere beni di prima necessità destinati a famiglie in difficoltà, mense solidali ed empori della solidarietà. Sabato 9 maggio torna la raccolta alimentare promossa da Fondazione Il Cuore si.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Firenze, il 9 maggio torna la raccolta alimentare da Unicoop; In 140 supermercati Unicoop Firenze torna la raccolta alimentare; Alimenta la solidarietà: sabato 9 maggio torna l’appuntamento con la raccolta alimentare; Raccolta alimentare, torna la mobilitazione nei supermercati Coop.
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