rem beauty ci riporta nella dangerous woman era di ariana grande e noi non aspettavamo altro

Nel 2026, la nostalgia diventa sempre più una strategia culturale, e Ariana Grande la utilizza con consapevolezza. Recentemente, il marchio r.e.m beauty ha lanciato una collezione che richiama l’estetica e lo stile della fase Dangerous Woman dell’artista. Questa scelta ha suscitato reazioni tra i fan, che hanno accolto con entusiasmo il ritorno a quegli anni. La campagna si ispira a un’epoca passata, sfruttando il fascino del passato per coinvolgere il pubblico.

Nel 2026 la nostalgia non è più solo un sentimento, è una strategia culturale. E Ariana Grande lo sa perfettamente. A dieci anni dall’uscita di Dangerous Woman — il disco che ha trasformato definitivamente Ariana da teen idol a pop star globale — r.e.m. beauty lancia una capsule collection che non si limita a celebrare un album, ma riattiva un’intera era culturale. E il timing non potrebbe essere più precisa. Negli ultimi mesi, l’estetica “ feminine dark pop” degli anni 2015-2017 sta vivendo un ritorno enorme su TikTok: eyeliner drammatici, latex energy, gloss freddi, silver shimmer, selfie in bianco e nero. Tutto quello che Dangerous Woman aveva codificato prima che diventasse trend-core.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - r.e.m beauty ci riporta nella Dangerous Woman era di Ariana Grande (e noi non aspettavamo altro)

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