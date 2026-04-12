Il Mantova sbanca il Picco contro lo Spezia è 2-0 E i virgiliani vedono la salvezza

Il Mantova ha vinto 2-0 contro lo Spezia in trasferta, portandosi a quattro punti di vantaggio sulla zona play out con quattro partite ancora da giocare. La squadra di mister Modesto ha segnato entrambi i gol nel secondo tempo, ottenendo una vittoria importante in un match decisivo per la salvezza. Lo Spezia, invece, ha cercato di reagire senza riuscire a segnare.

Mantova, 12 aprile 2026 – Bella impresa del Mantova. L a squadra di mister Modesto si impone 2-0 in casa di uno Spezia obbligato a vincere per continuare a sperare e, quando mancano ancora quattro giornate alla fin del campionato, vola a +4 dalla zona play out. Una situazione a dir poco preziosa per la formazione virgiliana, che è sempre più vicina al sospirato traguardo della salvezza. Un obiettivo che, a questo punto, diventa una sorta di chimera per gli aquilotti, che, pur giocando con grande volontà, si sono fatti trafiggere dalle splendide giocate di Bragantini e Buso e rimangono così in coda alla classifica con quattro punti di distacco dagli spareggi-salvezza.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Mantova sbanca il Picco, contro lo Spezia è 2-0. E i virgiliani vedono la salvezza Mancuso ce la fa, il Mantova vuole altri tre punti salvezza con lo SpeziaMantova, 11 aprile 2026 – Il Mantova deve confermare tutto il valore della vittoria colta nel finale con l’Entella domenica 12 aprile (fischio... Virgiliani ospiti del fanalino di coda. Mantova, altro esame salvezza: "In campo col coltello tra i denti»La rincorsa alla salvezza del Mantova passa attraverso un nuovo, impegnativo esame.