Stasera, venerdì 8 maggio, torna in onda Quarto Grado su Rete 4, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Il programma si concentra su casi di cronaca nera e approfondimenti legati a eventi recenti. La puntata sarà trasmessa nella prima serata, offrendo aggiornamenti e analisi su vicende giudiziarie e investigazioni in corso. La trasmissione si rivolge a un pubblico interessato a fatti di cronaca e dettagli sulle operazioni delle forze dell’ordine.

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano questa sera, venerdì 8 maggio, con un nuovo appuntamento di Quarto Grado, il programma di cronaca nera della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti dell’8 maggio 2026. Al centro della puntata, il caso Garlasco, con l’atto di chiusura dell’inchiesta sempre più vicino. Diversi gli elementi messi sotto la lente dalla Procura di Pavia: dall’intercettazione in cui Andrea Sempio parla da solo in auto ai possibili risvolti delle testimonianze di Marco Poggi e delle gemelle Cappa, considerati determinanti per l’attuale fase investigativa e per la ricostruzione del delitto. Il parterre degli ospiti è composto da Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Paolo Reale, Massimo Picozzi, Caterina Collovati e Marco Oliva.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Quarto Grado stasera a tutta Garlasco

Garlasco News: Quarto Grado e Salvo Sottile oltre ogni Limite

Notizie correlate

Quarto Grado stasera su Rete 4: Garlasco e il dramma del piccolo DomenicoStasera a Quarto Grado: le novità sul giallo di Garlasco e il PC di Alberto Stasi.

Quarto Grado stasera su Rete 4: novità su Garlasco e il giallo della ricinaQuarto Grado torna stasera su Rete 4 alle 21:30: al centro della puntata il delitto di Garlasco e il caso di mamma e figlia avvelenate con la ricina...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Quarto Grado stasera su Rete 4: novità su Garlasco e il giallo della ricina; Retequattro, stasera a Quarto Grado i casi di Garlasco e delle avvelenate di Campobasso; Dentro la Notizia: Mercoledì 29 aprile Video; Garlasco in TV, arriva la svolta per Alberto Stasi: cosa succede in Tv.

Quarto Grado, si chiudono le indagini a Garlasco: le ultime novità sull’omicidio di Chiara PoggiIl programma su delitti e casi di cronaca condotto dalla coppia Nuzzi-Viero andrà in onda alle 21.25 su Rete 4 ... affaritaliani.it

Il caso Garlasco a Quarto Grado: gli elementi determinanti nella ricostruzione del delitto. Le anticipazioni della puntataNuovo appuntamento con Quarto Grado, il programma d'inchiesta condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, in onda stasera - venerdì 8 maggio - alle 21.25 su Rete 4. Al centro della puntata, il ... corrieredellumbria.it

In una delle intercettazioni l'indagato parla dei filmati e aggiunge un dettaglio che in quel momento non poteva conoscere, secondo la procura. I suoi avvocati parlano di Quarto Grado e di un podcast. E Lovati fa rivivere la pista del sicario - facebook.com facebook