L'attaccante americano ha dichiarato di voler tornare a segnare, cercando di superare il periodo senza reti che dura dal 2026. La sua determinazione si scontra con alcune difficoltà di carattere mentale, che, secondo alcune fonti vicine, influenzano anche i rapporti con i compagni di squadra. La sua sfida principale resta quella di ritrovare continuità in campo e ristabilire una buona intesa con il gruppo.

? Punti chiave Come farà Pulisic a superare il digiuno di reti del 2026?. Perché l'approccio mentale dell'americano lo allontana dai compagni di squadra?. Quali errori del passato al Chelsea influenzano la sua prestazione attuale?. Come influirà il calo di forma sulla convocazione per i Mondiali?.? In Breve Assenza di reti nel 2026 tra Milan e nazionale statunitense.. Passato percorso tecnico tra Borussia Dortmund e Chelsea.. Esclusione dalla rosa Gold Cup lo scorso giugno.. Scontro fisico con Ismajli durante il match contro Torino del 21 marzo 2026.. Christian Pulisic ha dichiarato a Milano la sua ferma intenzione di tornare a segnare durante il prossimo mese, mentre affronta un periodo di crisi personale e collettiva con il Milan e la nazionale degli Stati Uniti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pulisic: «Il mio obiettivo è segnare», sfida il calo di prestazioni

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