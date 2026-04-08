Lo scorso anno, i Reds erano i favoriti e avevano dominato il girone di qualificazione, mentre quest’anno il Psg ha ottenuto una vittoria importante in questa fase della Champions League. La sfida tra le due squadre si svolge dopo una partita molto attesa, con i campioni in carica che si presentano come favoriti secondo le analisi degli esperti. La partita si disputa in un momento cruciale della competizione, con entrambe le squadre che cercano di consolidare le proprie posizioni.

Lo scorso anno i favoriti erano i Reds, che avevano dominato il girone. A un anno di distanza la situazione è diametralmente opposta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Psg-Liverpool: grande rivincita dell’ultima Champions, ma il pronostico è con i campioni

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