A due turni dalla fine della Bundesliga, la corsa per gli ultimi due posti in Champions League si fa sempre più accesa. La partita tra Stoccarda e Leverkusen rappresenta uno scontro diretto importante, considerato uno spareggio che potrebbe decidere le sorti delle due squadre in questa fase finale del campionato. La sfida si gioca alle 15:30 di sabato, aggiungendo suspense al finale di stagione.

Bundesliga, si infiamma la volata per gli ultimi due posti Champions a due turni dalla fine. Quello tra Stoccarda e Leverkusen è un vero e proprio spareggio. Il penultimo atto della Bundesliga 2025-26 promette scintille, con una volata Champions che coinvolge quattro squadre per soli due posti (Lipsia, Leverkusen, Stoccarda e Hoffenheim). Mentre il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund osservano dall’alto del loro pass già staccato, nelle sfide delle 15:30 ci si gioca il futuro europeo e la sopravvivenza. La sfida copertina è senza dubbio Stoccarda-Bayer Leverkusen. Le Aspirine sono on fire dopo il 4-1 rifilato sabato scorso al Lipsia (tris di uno scatenato Schick) ed occupano il quarto posto a quota 58 punti, gli stessi dello Stoccarda e dell’Hoffenheim.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Bundesliga 9 maggio ore 15:30: quel dato che fa ben sperare le Aspirine

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