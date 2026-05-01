A tre turni dalla fine del campionato, la Bundesliga presenta ancora molte incognite, con alcune squadre impegnate nella lotta per l’Europa e altre per evitare la retrocessione. La partita più attesa si giocherà tra Hoffenheim e Stoccarda, entrambe alla ricerca di punti fondamentali per conquistare il quarto posto in classifica. Le sfide di questa fase finale stanno determinando gli equilibri tra le squadre coinvolte.

Bundesliga, tanti i verdetti ancora da scrivere quando mancano tre giornate alla fine dei giochi. Il match clou è lo scontro tra Hoffenheim e Stoccarda, entrambe in corsa per il quarto posto. La Bundesliga 2025-26 arriva al suo terzultimo atto con i verdetti che iniziano a pesare come macigni. Se è vero che da una parte il Bayern Monaco si è già cucito il Meisterschale sul petto da un paio di settimane, dall’altra ci sono diverse squadre che stanno provando ad uscire dalle sabbie mobili o a conquistare un posto nelle prossime coppe europee. Motivo per cui il sabato pomeriggio si preannuncia caldissimo, specialmente per quanto riguarda la corsa Champions e la lotta salvezza.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Bundesliga 2 maggio ore 15:30: tutto da decidere tra Europa e salvezza

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