A Monopoli si sono verificati disordini che hanno coinvolto alcuni ultras del Foggia, portando all’intervento delle autorità. Il Questore di Bari ha emesso un provvedimento di Daspo nei confronti di tre persone, con una durata massima di cinque anni. La decisione segue gli episodi di violenza avvenuti durante un evento sportivo, che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per ripristinare l’ordine pubblico.

? Cosa sapere Il Questore di Bari dispone Daspo per tre ultras del Foggia dopo i disordini a Monopoli.. Le sanzioni arrivano dopo l'analisi video dei lanci di fumogeni al Veneziani il 19 aprile.. Il Questore di Bari, Annino Gargano, ha disposto il Daspo per tre ultras del Foggia, con durate di 4 e 5 anni, a seguito dei disordini avvenuti allo stadio Veneziani di Monopoli lo scorso 19 aprile. Siediti qui, tra l’odore del caffè e il rumore delle auto che passano, e prova a pensare a cosa significhi per una comunità quando il calcio, che dovrebbe essere solo passione e domeniche in compagnia, si trasforma in un campo di battaglia. Quello che è successo lo scorso 19 aprile al Veneziani non è solo cronaca sportiva; è una ferita aperta nel tessuto sociale di chi vive di tradizioni e di stadi popolati da gente vera.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos a Monopoli: Daspo fino a 5 anni per gli ultras del Foggia

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