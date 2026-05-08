A Livorno, presso Porta al Mare, si terrà un concerto gratuito che combina musica pop rock e cori. Sul palco si alterneranno diversi musicisti, mentre i cori si integreranno con il ritmo della musica dal vivo. L’evento si svolgerà in un’area aperta, offrendo al pubblico l’opportunità di ascoltare una varietà di suoni e voci in un contesto all’aperto. La serata prevede un mix di performance e interventi corali.

? Domande chiave Come si fonderanno le voci del coro con il ritmo rock?. Chi sono i musicisti che animeranno la galleria di Porta al Mare?. Perché il centro commerciale ha scelto proprio questo format musicale?. Cosa accadrà se il pubblico risponderà bene a questo evento gratuito?.? In Breve Direzione artistica affidata a Noemi Pacini per il concerto. Tornado Band fornirà tastiera, chitarra, basso, chitarra elettrica e batteria. Evento situato in via Giorgio Caproni presso il centro commerciale. Iniziativa volta a valorizzare le realtà musicali del territorio livornese. Sabato 9 maggio 2026 alle ore 18:00, la galleria centrale del centro commerciale Porta al Mare ospiterà il concerto live del New Choir insieme alla Tornado Band.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pop rock e cori a Porta al Mare: concerto gratuito a Livorno

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