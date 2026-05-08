Pompei Leone XIV rompe il protocollo | saluto spontaneo ai fedeli

Durante una visita a Pompei, il Pontefice Leone XIV ha rotto il protocollo e ha rivolto un saluto spontaneo ai fedeli presenti. La folla si è sorpresa e ha reagito con entusiasmo al gesto inaspettato, rispondendo con applausi e acclamazioni. Durante il saluto improvvisato, il Papa ha detto alcune parole rivolte ai presenti, anche se i dettagli esatti del discorso non sono stati resi noti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come ha reagito la folla al gesto inaspettato del Pontefice?. Cosa ha detto esattamente Leone XIV durante il saluto improvvisato?. Perché il Papa ha deciso di ignorare il protocollo ufficiale?. Quali conseguenze avrà questo incontro sulla celebrazione della Santa Messa?.? In Breve Evento avvenuto alle ore 10:45 di venerdì 08 maggio 2026.. Messaggio centrato sulla vicinanza della Vergine Maria ai fedeli del Santuario.. Invito alla preghiera per preparare i cuori alla Santa Messa imminente.. Proseguimento della visita verso l'interno del Santuario mariano di Pompei.. Alle ore 10:45 di questo venerdì 08 maggio 2026, il sagrato del Santuario di Pompei è stato improvvisamente animato dal saluto di Papa Leone XIV rivolto alla folla riunita prima della celebrazione ufficiale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pompei, Leone XIV rompe il protocollo: saluto spontaneo ai fedeli Notizie correlate Papa Leone XIV, saluto a sorpresa ai fedeli in piazza: "Buongiorno Pompei"(LaPresse) Intervento a sorpresa di Papa Leone XIV all’altare allestito in piazza San Bartolo Longo, davanti al Santuario di Pompei, dove migliaia di... Roma, Papa Leone XIV è arrivato alla parrocchia di Castro Pretorio: il saluto ai fedeliPapa Leone XIV è arrivato alla parrocchia del Sacro Cuore a Castro Pretorio a Roma. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Papa Leone a Pompei, l'arcivescovo Caputo: Visita al santuario evento storico; La visita di Papa Leone XIV a Napoli l'8 maggio bloccherà gran parte del centro e del Lungomare; Comicon Napoli 2026, il programma dell'area Young: gli ospiti e gli appuntamenti. Dal cielo di Pompei al cuore di Napoli: Papa Leone XIV accolto dalla folla sul lungomare, al porto agli imbarchi per le isolePapa Leone XIV ha lasciato in anticipo Pompei e in elicottero è atterrato a Napoli pesto intorno alle 14,30 è giunto al molo Beverello nel suo tragitto verso ... ilgolfo24.it Papa Leone XIV in visita a Pompei nel giorno della Supplica di Bartolo LongoPapa Leone XIV in visita a Pompei nel giorno dell’anniversario della sua elezione e della Supplica alla Madonna scritta da San Bartolo Longo ... interris.it #Apertura #Cronaca Dal cielo di Pompei al cuore di Napoli: Papa Leone XIV accolto dalla folla sul lungomare e al porto agli imbarchi per le isole - facebook.com facebook Il #Papa: non rassegnarsi a immagini di morte, da #Pompei preghiamo per la pace x.com