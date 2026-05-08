Pino ' morto in piedi' vicino alla scuola | lunedì l' abbattimento

Un pino in condizioni rischiose sarà abbattuto lunedì nei pressi di una scuola di via Pertini. Il Comune di Pisa ha deciso di intervenire subito dopo le verifiche tecniche che hanno confermato la pericolosità dell’albero. L’intervento è stato reso necessario per garantire la sicurezza degli studenti e delle persone che frequentano l’area. La pianta, definita “morto in piedi”, si trova nel giardino dell’istituto scolastico.

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Intervento urgente per la pubblica incolumità nell'area scolastica di via Pertini. Il Comune di Pisa ha disposto l’abbattimento di un esemplare di pino domestico (Pinus pinea) situato nel giardino della scuola 'Pertini', dopo che i controlli tecnici ne hanno accertato la pericolosità.🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Balduina perde un altro pino: i cittadini si mobilitano ed evitano un ulteriore abbattimento Contenuti e approfondimenti Si parla di: Pino 'morto in piedi' vicino alla scuola: lunedì l'abbattimento; Pisa, abbattimento di un pino morto in piedi alla scuola Pertini.