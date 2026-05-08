Per Arezzo è certo il ballottaggio i dati dell' ultimo sondaggio sui candidati e l' affluenza

A Arezzo è confermato il ballottaggio alle prossime elezioni comunali, secondo i dati dell’ultimo sondaggio pubblicato. Sono state circa 800 le persone che hanno risposto, fornendo indicazioni sui candidati e sul livello di affluenza alle urne. Oltre ad Arezzo, il sondaggio riguarda anche Pistoia e Prato, e i risultati indicano chiaramente una seconda fase di voto per la città toscana.

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