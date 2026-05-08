Per Arezzo è certo il ballottaggio i dati dell' ultimo sondaggio sui candidati e l' affluenza
A Arezzo è confermato il ballottaggio alle prossime elezioni comunali, secondo i dati dell’ultimo sondaggio pubblicato. Sono state circa 800 le persone che hanno risposto, fornendo indicazioni sui candidati e sul livello di affluenza alle urne. Oltre ad Arezzo, il sondaggio riguarda anche Pistoia e Prato, e i risultati indicano chiaramente una seconda fase di voto per la città toscana.
Sono 800 le persone che hanno risposto all'ultimo sondaggio in ordine di tempo sulle elezioni comunali di Arezzo (ma anche di Pistoia e Prato). Lo ha commissionato Toscana Tv ed è stato effettuato dall'agenzia Emg diretta da Fabrizio Masia. I sondaggisti hanno però dovuto fare molte più.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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