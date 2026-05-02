Domenica 3 maggio 2026 alle 17:15 si terrà la sfida tra il Paris FC e lo Stade Brestois. Entrambe le squadre sono ormai fuori dalla corsa per le posizioni di vertice e a tre turni dal termine del campionato di Ligue 1 non hanno più obiettivi da raggiungere. La partita rappresenta l'ultimo impegno stagionale tra due formazioni che non hanno più nulla in palio in questa fase finale.

Classica partita di fine stagione quella tra il Paris FC e lo Stade Brestois, 2 squadre che a 3 giornate dalla fine della Ligue1 non hanno più nulla da chiedere al torneo. La squadra di Koumbouarè ha ceduto in casa al Lille con il minimo scarto, in una gara tirata in cui ha anche fallito un rigore con Kebbal nella ripresa. Obiettivo acquisito e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Paris FC-Stade Brestois (domenica 03 maggio 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici

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