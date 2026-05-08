Papa Leone XIV a Napoli | gli attivisti della Peta manifestano contro le corride Uno spettacolo che uccide 180 mila tori all'anno

Durante la visita di Papa Leone XIV a Napoli, alcuni attivisti della PETA hanno superato le barriere di sicurezza sul lungomare per protestare contro le corride. La manifestazione si è svolta nel corso dell’evento pubblico, con i manifestanti che hanno esposto cartelli e urlato slogan. Le corride in Italia coinvolgono circa 180 mila tori ogni anno, secondo i dati disponibili. La protesta è durata alcuni minuti prima che le forze dell’ordine intervenissero per allontanare i presenti.

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Durante la visita papale a Napoli di Papa Leone XIV, attivisti della PETA hanno scavalcato le transenne sul lungomare per manifestare contro le corride. Uno "spettacolo" consentito non solo in Spagna ma in gran parte dei paesi di influenza iberica che comporta mediamente la morte di 180 mila tori all'anno. Oltre alle vittime umane a causa di incidenti durante le ferias o per gli scontri nelle arene.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Visita Papa Leone XIV a Napoli, il piano decoro dal Lungomare al centro: “Non tenere i rifiuti fuori casa”In vista della visita di Papa Leone XIV prevista per l'8 maggio, l'Asia ha reso noto il piano decoro e pulizia previsto nelle aree della città in cui... Gli auguri di Pasqua del Presidente Mattarella a Papa Leone XIV: “Mi unisco ai suoi appelli per la pace”Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha rivolto gli auguri di Pasqua a Papa Leone XIV, e ha rilanciato un appello per la pace: "Nella giornata in... Altri aggiornamenti Temi più discussi: A Papa Leone XIV la prima copia di Liberi sotto la grazia; Papa Leone XIV, un anno dall'elezione: il bilancio dei primi 12 mesi di Pontificato; Visita pastorale di Papa Leone XIV alla comunità della Sapienza; Papa Leone e i problemi con l'assistenza clienti: chiama la sua banca ma il centralino non gli crede e riattacca. Papa Leone XIV a Napoli: gli attivisti della Peta manifestano contro le corride. Uno spettacolo che uccide 180 mila tori all’annoDurante la visita papale a Napoli di Papa Leone XIV, attivisti della PETA hanno scavalcato le transenne sul lungomare per manifestare contro le corride ... fanpage.it Papa Leone XIV oggi a Pompei e Napoli: visita pastorale, messa e supplica alla MadonnaPapa Leone ha scelto Napoli e Pompei come luoghi dove trascorrere il suo primo anniversario da Pontefice. tg.la7.it Il Mattino. . Le parole di Papa Leone dall’esterno del Duomo. Fonte video: Vatican Media #ilmattino #napoli #papaleone - facebook.com facebook Da giovedì sta circolando molto una foto di papa Leone XIV nel tradizionale abito talare bianco con ai piedi un paio di scarpe da ginnastica Nike. Proviene da un documentario sulla sua vita in Italia intitolato “Leone a Roma” ed è notevole per due ragioni: x.com