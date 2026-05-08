Palestra Next il 28enne che l' ha incendiata e devastata | Mi dispiace Ho fatto una grande stupidaggine

Un uomo di 28 anni ha ammesso di aver dato fuoco alla palestra Next, situata sulla Cassia tra Monterosi e Nepi, durante un'intervista alle Iene. Il giovane ha dichiarato di aver commesso un gesto stupido e si è scusato per quanto accaduto, riconoscendo la gravità dell'azione. L'incendio ha causato danni ingenti alla struttura, che è stata successivamente evacuata e messa in sicurezza.

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Il 28enne che ha incendiato e devastato la palestra Next, sulla Cassia tra Monterosi e Nepi, parla alle Iene. La trasmissione di Italia 1 è tornata a occuparsi della vicenda anche alla luce di quanto avvenuto il 2 maggio, circa una settimana dopo il rogo, quando il giovane è stato visto.🔗 Leggi su Viterbotoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Palestra incendiata e devastata, fermato 28enne. Il pugile De Carolis: "Tutto distrutto" | FOTO e VIDEO Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Palestra Next, il 28enne che l'ha incendiata e devastata: Mi dispiace. Ho fatto una grande stupidaggine; Palestra incendiata, le immagini della devastazione: il 28enne arrestato torna libero | FOTO e VIDEO; Monterosi, gara di solidarietà per la palestra Next distrutta dal rogo; Nepi – Palestra Next, il caso finisce su Le Iene dopo tanti dubbi e paura. Il 28enne incendiario visto libero a Monterosi, la palestra Next: Rinchiudete questo pazzoIl 28enne incendiario visto libero a Monterosi, la palestra Next: Rinchiudete questo pazzo. Cronaca - Nuovi sviluppi dopo il rogo della palestra del pugile Giovanni De Carolis – Il giovane sarebbe s ... tusciaweb.eu Nepi – Incendio alla palestra sulla Cassia, fermato un 28enneNEPI - Dopo l’incendio che ieri ha colpito la palestra Next, tra Nepi e Monterosi, emergono nuovi sviluppi: un uomo è stato fermato dai Carabinieri nelle ore ... etrurianews.it UFFICIALE E URGENTE Convocazione per tre giocatori della U20: Francesco Verde Josue Grelaud Francesco Leone I tre giovani si uniranno oggi al gruppo della Juventus Next Gen x.com Cosa dovrei comprare next reddit