Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti È un cast incredibile quello che salirà sul palco del Teato Puccini domani e domenica. C’è chi è nato con disabilità gravi, come Erminia Munari, e ha trasformato la propria condizione in ironia e forza. C’è chi arriva dall’Iran, attraversando guerra e confini, portando con sé il desiderio di libertà. E chi affronta malattia e solitudine senza rinunciare alla passione. Storie di dolore, rinascita, condivisione, teatro Fragile, neurodivergente, straniero, radicale. Il teatro sociale di Minima Theatralia è così, e questa volta porta in scena uno spettacolo che esalta questa sua natura “mostruosa”, mettendo in scena il suo farsi.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ottanta cittadini attori, ciascuno con la popria fragilità. Ecco perché Marta Marangoni ha scelto di mettere in scena con loro “The Mary Shelley Picture Show", ovvero... Il dietro le quinte di Frankenstein

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Dietro le quinte: ecco come è stato pianificato il raid aereo di Usa e Israele che ha ucciso Ali Khamenei in IranLa mattina del 28 febbraio, l’ayatollah Ali Khamenei, Guida Suprema dell’Iran, è entrato nel suo ufficio come faceva ogni giorno.