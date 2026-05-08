Ospedalino Navacchio Futuro in bilico Asl | Pronti al dialogo

L'ospedale di comunità di Navacchio potrebbe chiudere dal 1° luglio. La notizia è stata comunicata da un rappresentante dell'azienda sanitaria in una lettera inviata a un quotidiano locale, nella quale si annunciano possibili cambiamenti per la struttura. La decisione ha suscitato preoccupazioni tra i cittadini e le istituzioni, mentre l’azienda sanitaria ha dichiarato di essere disponibile al dialogo.

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Un futuro incerto è quello che ha davanti l’ ospedale di comunità di Navacchio, il cui presidente Raffaele Nannipieri, in una lettera indirizzata a Il Tirreno, ha annunciato la prospettiva di chiusura del presidio dal 1 luglio. La decisione sarebbe motivata da una "mancata modifica del contratto in essere con l’ Asl Toscana Nord Ovest " e soprattutto "dall’assenza di confronto con la direzione aziendale". Una scelta che, se venisse confermata, significherebbe la perdita di 26 posti letto. Prospettiva che il sindaco di Cascina, Michelangelo Betti, ha fortemente scongiurato scrivendo nei giorni scorsi una lettera a Maria Letizia Casani, direttore generale dell’Ausl Toscana Nord Ovest.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ospedalino Navacchio. Futuro in bilico. Asl: "Pronti al dialogo" Notizie correlate Bastoni Inter, futuro sempre più in bilico? Occhio al rischio cessione al ribasso al BarcellonaBastoni Inter, futuro sempre più in bilico? Occhio al rischio cessione al ribasso al Barcellona Mercato Juve, Elkann vuole riportare il blocco... Leggi anche: Atm, nuova protesta sindacale: "Pronti al dialogo con l'azienda ma l'8 giugno sarà sciopero" Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Ospedalino Navacchio. Futuro in bilico. Asl: Pronti al dialogo; Ospedale di comunità, Betti scrive a Casani; Ospedale di comunità di Navacchio: Betti scrive a Casani. L’ospedalino di Navacchio è un bene prezioso per tutta la comunità, per questo va difeso e tutelato. Questa mattina con una delegazione di Fratelli d’Italia, insieme ad Alexandra Giannini, Aleks Kapllaj e Mirco Melchionno, ho incontrato i dirigenti della Miseric facebook