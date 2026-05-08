Oroscopo della prossima settimana 11-17 maggio 2026 | Cazimi Mercurio e Luna Nuova in Toro

La settimana dal 11 al 17 maggio 2026 si apre con un ritmo tranquillo, culminando giovedì 14 maggio quando Mercurio si congiunge con il Sole in Toro. Questo evento, noto come Cazimi, si verifica quando Mercurio si trova esattamente tra il Sole e la Terra, portando una fase di maggiore chiarezza e comprensione. Durante i giorni precedenti, l’atmosfera generale rimane calma, con l’attenzione rivolta a dettagli pratici e a un approccio metodico alle questioni quotidiane.

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Una settimana che si apre senza fretta e arriva al suo punto più luminoso giovedì 14 maggio, quando Mercurio si fonde col Sole in Toro: è il Cazimi, l'incontro celeste che porta una chiarezza rara — pratica, ordinata, quasi tattile. Sabato 16 maggio, alle 20:00, la Luna Nuova in Toro a 25°57' chiede un seme concreto: un progetto economico, una scelta di lavoro, una decisione che mette radici.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Oroscopo della prossima settimana 11-17 maggio 2026: Cazimi Mercurio e Luna Nuova in Toro Notizie correlate Oroscopo della prossima settimana, 11-17 maggio 2026: il Cazimi e la Luna Nuova in ToroL'oroscopo della prossima settimana, dall'11 al 17 maggio 2026, si apre il giorno dopo la Festa della Mamma e si gioca sui giorni centrali, quando il... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Oroscopo della settimana dal 4 maggio al 10 maggio di Paolo Fox; Oroscopo della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026; L'oroscopo della settimana dal 4 al 10 maggio: Ariete, Toro e Sagittario al top; L’oroscopo della settimana dal 4 al 10 maggio 2026: grande energia per Gemelli e Ariete. Oroscopo settimanale 11-17 maggio 2026: amore, lavoro e benessere segno per segnoOroscopo settimanale 11-17 maggio 2026: previsioni segno per segno su amore, lavoro e benessere. Toro e Capricorno top, Leone flop. Voti e classifica. lifestyleblog.it Oroscopo della prossima settimana, 11-17 maggio 2026: il Cazimi e la Luna nuova in ToroOroscopo settimanale dall'11 al 17 maggio 2026: il Cazimi di Mercurio porta chiarezza e la Luna Nuova in Toro apre un nuovo ciclo. Segno per segno. msn.com Buon compleanno a Tananai, che compie oggi 31 anni, sotto il Segno del Toro! Ecco che cosa dice l'oroscopo della settimana: https://vanityfairitalia.visitlink.me/0CGHUs - facebook.com facebook