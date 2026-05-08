ORE 14 | INFANTE RADDOPPIA IN PRIMA SERATA E FESTEGGIA GLI ASCOLTI IN DIRETTA

Milo Infante ha ottenuto ottimi risultati di ascolto con il suo programma, che ha registrato un incremento sia nel primo pomeriggio su Rai2 che in prima serata, dove è andato in onda un episodio speciale. L’evento si è svolto con una diretta, e l’attenzione del pubblico si è concentrata sulla trasmissione, che ha riscosso successo tra gli spettatori. I dati di ascolto sono stati comunicati durante la stessa puntata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Milo Infante ha segnato l’ennesimo boom di ascolti nel primo pomeriggio di Rai2 con il suo talk show Ore 14, premiato anche nell’appendice in prima serata. Il popolare giornalista della Tv di Stato aveva lanciato la trasmissione il 26 ottobre del 2020 con un format molto diverso da quello attuale dove il focus erano i problemi dei giovani. Ottima idea ma si poteva prevederne lo scarso successo, pur lodando le iniziali intenzioni. Stagione dopo stagione è diventato un talk di cronaca nera e gli ascolti sono arrivati. Quest’anno, complice una quasi ossessione del pubblico di ogni rete per il delitto di Garlasco, e altri casi come “il giallo della ricina” (vedi foto di copertina), si sono registrati picchi notevoli.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ORE 14: INFANTE RADDOPPIA IN PRIMA SERATA E FESTEGGIA GLI ASCOLTI IN DIRETTA ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX #ORE14: INFANTE FESTEGGIA GLI ASCOLTI IN DIRETTA E RADDOPPIA IN PRIMA SERATA Notizie correlate ORE 14: INFANTE FESTEGGIA GLI ASCOLTI IN DIRETTA E RADDOPPIA IN PRIMA SERATAMilo Infante ha segnato l’ennesimo boom di ascolti nel primo pomeriggio di Rai2 con il suo talk show Ore 14, premiato anche nell’appendice in prima... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Milo Infante raddoppia: Ore 14 torna stasera su Rai2 con il caso Garlasco; ORE 14: INFANTE RADDOPPIA IN PRIMA SERATA E FESTEGGIA GLI ASCOLTI IN DIRETTA; Ore 14 Sera pressa Quarto Grado: Infante in onda anche stasera; Ore 14 si ferma, Ore 14 sera raddoppia e sfida ancora Quarto Grado. Ore 14 si ferma, Ore 14 sera raddoppia e sfida ancora Quarto GradoOre 14 non va in onda nel pomeriggio dell'8 maggio 2026 per dare spazio al Giro di Italia ma ci aspetta stasera con Ore 14 sera che raddoppia ... ultimenotizieflash.com Ore 14 Sera pressa Quarto Grado: Infante in onda anche staseraOre 14 ha salutato il pomeriggio di Rai 2 ma Milo Infante infiamma la prima serata… del venerdì! Ebbene sì, Ore 14 Sera, dopo il classico appuntamento di ieri del giovedì, raddoppia stasera nuovamente ... davidemaggio.it Infante "sgonfia" Nuzzi. Ci vorrebbe una petizione per raddoppiare ogni settimana l'appuntamento con #Ore14Sera. #Garlasco x.com