Alle 14, Milo Infante ha registrato un nuovo record di ascolti con il suo programma su Rai2, ottenendo risultati significativi anche nella replica serale. Il talk show, che affronta temi di attualità, ha attirato un vasto pubblico nel primo pomeriggio, portando a un raddoppio degli spettatori in prima serata rispetto alle precedenti puntate. La trasmissione si conferma tra i programmi più seguiti della rete.

Milo Infante ha segnato l’ennesimo boom di ascolti nel primo pomeriggio di Rai2 con il suo talk show Ore 14, premiato anche nell’appendice in prima serata. Il popolare giornalista della Tv di Stato aveva lanciato la trasmissione il 26 ottobre del 2020 con un format molto diverso da quello attuale dove il focus erano i problemi dei giovani. Ottima idea ma si poteva prevederne lo scarso successo, pur lodando le iniziali intenzioni. Stagione dopo stagione è diventato un talk di cronaca nera e gli ascolti sono arrivati. Quest’anno, complice una quasi ossessione del pubblico di ogni rete per il delitto di Garlasco, e altri casi come “il giallo della ricina” (vedi foto di copertina), si sono registrati picchi notevoli.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - ORE 14: INFANTE FESTEGGIA GLI ASCOLTI IN DIRETTA E RADDOPPIA IN PRIMA SERATA

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