Herbarium | a Villa dei Vescovi incontri fiori erbe aromatiche e piante officinali

Sabato 11 e domenica 12 aprile 2026, dalle 10 alle 18, si svolgerà presso Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia, nei Colli Euganei, la seconda edizione di “Herbarium”. L’evento, promosso dal FAI, si concentra su incontri dedicati a fiori, erbe aromatiche e piante officinali, offrendo l’opportunità di scoprire diverse varietà attraverso esposizioni e attività dedicate. La manifestazione si svolge in un contesto storico e ambientale protetto dall’ente di tutela del patrimonio.

Sabato 11 e domenica 12 aprile 2026, dalle ore 10 alle 18, Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (Padova), Bene del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS immerso nei Colli Euganei, ospita la seconda edizione di “Herbarium”, appuntamento dedicato al mondo dei fiori, delle piante e delle erbe officinali in differenti declinazioni, dalla gastronomia al benessere, passando per l’artigianato. Per due giorni la Villa si trasforma in un luogo da vivere all’insegna della scoperta: la mostra mercato che vede la presenza di una trentina di espositori accuratamente selezionati diventa punto di partenza di una narrazione più ampia che intreccia storia, architettura e racconto di un utilizzo diversificato delle piante. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Servizio civile agricolo. Giovani volontari crescono, tra galline ed erbe aromaticheOltre il 30% degli agricoltori ha più di 65 anni e la percentuale di aziende agricole guidate da under 40 non supera il 12%. ‘Soffio di primavera’ a Milano, un fine settimana tra fiori e piante a Villa NecchiMilano, 3 marzo 2026 – Un fine settimana dedicato a fiori e piante della bella stagione nel cuore di Milano: sabato 7 e domenica 8 marzo, dalle ore...