La corsa campestre, insieme al ciclocross, non farà parte del programma delle prossime Olimpiadi Invernali. Questa decisione ha suscitato discussioni sul ruolo di queste discipline, che tradizionalmente si svolgono su terreni all’aperto e su terreni naturali. La scelta influisce sulla rappresentanza di alcune nazioni africane, note per la presenza di atleti specializzati in queste discipline. Per l’Italia, questa esclusione potrebbe modificare le opportunità di partecipazione e di sviluppo nel settore.

Ciclocross e corsa campestre non saranno inserite nel programma delle Olimpiadi Invernali: la decisione ufficiale verrà comunicata soltanto nelle prossime settimane, ma la fuga di notizie emersa nelle ultime ore lascia ormai pochi dubbi sul fatto che questi sport non meriteranno la ribalta a cinque cerchi in occasione dell’edizione che si disputerà nel 2030 sulle Alpi Francesi. Kirsty Coventry, Presidente del CIO, avrebbe infatti lasciato intendere che non ci sarà spazio per quelle discipline “ estive o che si praticano tutto l’anno, avremo solo sport di neve e ghiaccio “. Si è fatto capire che ci sarà la possibilità di allargarsi, ma che “non si può semplicemente continuare a diventare sempre più grandi” (magari la combinata nordica femminile).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Corsa campestre fuori dalle Olimpiadi Invernali: un’occasione persa? Il panorama africano e le conseguenze per l’Italia

Notizie correlate

Nuovi sport alle Olimpiadi Invernali 2030: ciclocross, corsa campestre e combinata nordica femminileLe Olimpiadi invernali del 2026 si sono concluse con la vittoria degli Stati Uniti nel torneo di hockey su ghiaccio maschile, lasciando il palco...

Quali nuovi sport alle Olimpiadi Invernali 2030? Ciclocross e corsa campestre novità copernicane? Possibile combinata nordica femminileLe Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si sono conclude con la vittoria degli USA contro il Canada nella finale di hockey ghiaccio maschile e...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: La Maratona di Londra fa il pieno, ma la lotteria accende una singolare petizione; Maratona sotto le 2: il (finto) Sawe si prende gioco di Strava; World Relay: le staffette italiane (decimate) vanno a caccia dei mondiali; La maratona è diventata giovane, femminile e popolare: il milione di britannici che sogna Londra.

Corsa campestre fuori dalle Olimpiadi Invernali: un’occasione persa? Il panorama africano e le conseguenze per l’ItaliaCiclocross e corsa campestre non saranno inserite nel programma delle Olimpiadi Invernali: la decisione ufficiale verrà comunicata soltanto nelle prossime ... oasport.it

Siamo tornati nei territori montani che hanno ospitato le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina a vedere cosa è rimasto del fasto dei Giochi: ora che i riflettori sono spenti rimangono le opere da costruire e i buchi di bilancio da ripianare, checché ne dica il mini - facebook.com facebook