Bambini nel bosco | politici-influencer usano le emozioni per i voti

Una famiglia nei boschi dell’Abruzzo è al centro di un caso che ha coinvolto politici e influencer, i quali utilizzano le emozioni legate ai bambini per ottenere consensi. La vicenda ha generato un acceso dibattito sulla gestione della tutela dei minori in relazione all’attenzione mediatica. Le immagini e le dichiarazioni diffuse hanno suscitato reazioni contrastanti tra pubblico e istituzioni.

La vicenda della famiglia nei boschi dell'Abruzzo ha innescato un cortocircuito tra tutela dei minori e sfruttamento mediatico. Il tribunale ha disposto il trasferimento dei bambini in una struttura protetta, ma la reazione pubblica si è trasformata in una ridda emotiva guidata da politici-influencer. Domenica 8 marzo 2026, a Roma, l'atmosfera era pesante mentre i media riprendevano la notizia con toni di allarme non sempre giustificati dai fatti. Domenico Barrilà, analista adleriano, osserva come il consenso politico stia calpestando la dignità dei lavoratori sociali e dei minori coinvolti. La questione non riguarda solo una singola famiglia, ma mette in luce una tendenza pericolosa: l'uso strumentale delle emozioni per ottenere voti o visibilità.

