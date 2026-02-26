C’è un po’ di Prato anche sul palco dell’Ariston. E non poteva essere altrimenti. Il look con cui Dargen D’Amico si è presentato alla vigilia della 76ª edizione del Festival di Sanremo parla infatti pratese. Il cappotto panna a righe nere, in perfetto stile Dargen, è realizzato con una stoffa firmata Marini Industrie, eccellenza del distretto tessile capace di portare la qualità di Prato fuori dai confini locali, davanti a milioni di spettatori. Le foto di Dargen con indosso la stoffa pratese sono state pubblicate sui profili social dell’azienda guidata dalla famiglia Marini. Un tessuto che ’parla da solo’, per eleganza e personalità, e che conferma come il distretto continui a essere protagonista anche nei grandi appuntamenti mediatici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dargen veste Prato. I tessuti Marini Industrie sul palco di Sanremo

