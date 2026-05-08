Le Marche e la battaglia dei capoluoghi | derby San Benedetto-Ascoli Anche Fano vuole il titolo

Nelle Marche, regione caratterizzata da numerosi centri abitati, si svolge regolarmente una sfida tra i capoluoghi, con il derby tra San Benedetto e Ascoli che cattura l’attenzione. Recentemente, anche Fano ha manifestato l’interesse a concorrere per il ruolo di città principale, alimentando il dibattito tra i diversi centri della regione. La competizione tra queste località si ripete nel tempo, creando un fermento legato alle proprie identità e tradizioni.

Ancona, 8 maggio 2026 – Nelle Marche dai mille e più campanili c’è sempre un derby all’ordine del giorno. Non perderemmo una partita di calcio come se fosse una guerra (liberamente ispirato a Winston Churchill, apocrifo), è vero, ma dispute e rivalità a chilometro zero sono ab illo tempore la specialità della casa. D’altronde, il plurale lo abbiamo persino nel nome (Marche), e se potessimo scinderemmo anche le targhe delle auto. Prendiamo ad esempio questa storia dei co-capoluoghi di province che ci raccontavano morte e sepolte, e invece a volte ritornano come le bollette nella cassetta della posta. L’ultima pariglia è stata lanciata con un guizzo da fantasista – ma in perfetto stile divisionista alla Pellizza da Volpedo – nella campagna elettorale per le comunali di San Benedetto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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