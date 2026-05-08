Non solo Zes | dalla cabina di regia piano strategico per il Mezzogiorno

Oltre alla Zes unica per il Mezzogiorno, è stato annunciato un piano strategico volto a rafforzare le iniziative nella regione. La cabina di regia ha comunicato che le autorizzazioni uniche rilasciate nei primi quattro mesi del 2025 sono aumentate del 30%, arrivando a un totale di 267. Questa crescita si inserisce in un quadro di interventi finalizzati a migliorare le procedure amministrative e favorire lo sviluppo economico locale.

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Non solo la Zes unica Mezzogiorno che continua a filare come un treno (le autorizzazioni uniche sono cresciute del 30% rispetto ai primi quattro mesi del 2025, pari complessivamente a 267 che portano il totale a oltre 1.370 in poco più di due anni, con un forte incremento degli investimenti nel turismo). Tra le funzioni del Dipartimento per il Sud, affidato alla direzione dell’avvocato Giosy Romano, figura anche il supporto organizzativo ad una “Cabina di regia interministeriale per il coordinamento delle politiche per il Sud”, appena istituita presso Palazzo Chigi, di cui è presidente il sottosegretario Luigi Sbarra. Vanvitelli, un centro...🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Non solo Zes: dalla cabina di regia piano strategico per il Mezzogiorno Notizie correlate Piano Mattei, 18 Paesi coinvolti e nuovi progetti. Il punto della cabina di regiaIl Piano Mattei per l’Africa continua a prendere forma e ad allargare il proprio perimetro. Prove d’intesa: “Non solo aeroporti: bene la cabina di regia”Romagna al bivio: una cabina di regia per sbloccare infrastrutture e sviluppo La Regione Emilia-Romagna punta a una svolta nella gestione di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Non solo Zes: dalla cabina di regia piano strategico per il Mezzogiorno; Industriali, l’assemblea elegge Genna presidente: scelto dal 97% dei votanti; Monica Sarnelli: A sessant’anni canto un brano di mia figlia; Marco Zurzolo: Ritorno al jazz con mio nipote: che emozione. Non solo Zes: dalla cabina di regia piano strategico per il MezzogiornoNon solo la Zes unica Mezzogiorno che continua a filare come un treno (le autorizzazioni uniche sono cresciute del 30% rispetto ai primi quattro mesi del 2025, pari complessivamente a 267 ... ilmattino.it Zes, spinta dalla Ue all’estensione. Investimenti per oltre 6 miliardiIl Piano per la competitività che sta nascendo in ambito europeo potrebbe accelerare l’estensione della Zona economica speciale Unica per il Mezzogiorno a tutto il territorio nazionale. A margine dell ... ilmessaggero.it ZES UNICA, LA PUGLIA ACCELERA: boom di investimenti e occupazione, ma servono meno burocrazia e più infrastrutture facebook Bonus giovani, donne e Zes: tutti gli incentivi prorogati nel decreto #PrimoMaggio x.com