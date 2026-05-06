Bando per l' esternalizzazione dei nidi d' infanzia | Preoccupazione per lavoratori e qualità dell' offerta educativa

Un nuovo bando di gara è stato pubblicato dal Comune di Pisa per l’affidamento dei servizi educativi nei cinque nidi d’infanzia esternalizzati, tra cui Albero Verde, San Biagio, San Rossore, Snoopy e Isola delle Farfalle. La determina è stata emanata il 9 aprile e successivamente rettificata il 23 aprile. La procedura riguarda il lotto unico di questi servizi, che coinvolge lavoratori e qualità dell’offerta educativa.

Con determina dello scorso 9 aprile, rettificata poi il 23 aprile, è stato pubblicato il nuovo bando di gara per l’affidamento dei servizi educativi nei cinque nidi esternalizzati del Comune di Pisa (Albero verde, San Biagio, San Rossore, Snoopy, Isola delle farfalle - lotto unico).A seguito di.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Cresce l'offerta dei nidi d'infanzia: nell'anno educato 2026/27 a disposizione 500 postiIl Comune di Pisa ha approvato in Giunta la delibera che definisce l’offerta educativa dei nidi d’infanzia per l’anno educativo 2026/2027 e dispone... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Centri estivi 0-6 anni, l'allarme di Cisl Fp: No alle esternalizzazioni, il personale c'è; Asilo nido Panda, il M5S contro l’esternalizzazione: Scelta non inevitabile ma frutto di mancata programmazione; Piazza Armerina – Cimitero Bellia: nuovi loculi e gestione pubblica per abbattere i costi |; Centri estivi del Comune di Genova, Imparato (Cisl Fp): No alle esternalizzazioni. Esternalizzazione della Farmacia in Piemonte: una storia chiusa? Sinafo ricorre al Tar: annullato il bando della Asl Torino 5La sentenza rappresenta un vero e proprio diktat per le aziende sanitarie che, sostanzialmente, vengono ammonite a non intraprendere iniziative unilaterali tese a limitare o, addirittura, annichilire ... quotidianosanita.it Via al bando «Cento leve», il tirocinio del Comune di Brescia x.com è uscito il bando tfa - facebook.com facebook