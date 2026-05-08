Con ‘Gaber - Mi fa male il mondo’ Neri Marcorè ritorna nella sua Bologna. La città in cui tutto ha preso forma. Perché se negli anni Novanta non fosse arrivata la svolta televisiva, avrebbe continuato a vivere qui, dove all’epoca stava studiando per diventare traduttore e interprete. "Poi una sera a Bologna è arrivato Gigi Proietti con il suo Cyrano e così è nato il desiderio di fare questo mestiere", racconta. Stasera e domani alle 21 è al Celebrazioni con lo spettacolo scritto e diretto da Giorgio Gallione, domenica alle 17,30. Dopo aver celebrato De André, l’artista si confronta nuovamente con il teatro-canzone: gli arrangiamenti inediti per quattro pianoforti sono di Paolo Silvestri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Neri Marcorè canta Giorgio Gaber: "Entro nel suo laboratorio creativo"

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