Nasce il clubbing anti-commerciale Eteria rivoluziona la notte elettronica

È nato un nuovo movimento nel mondo della musica elettronica, chiamato Eteria, che si propone di cambiare il modo di vivere la notte. In un panorama dove le feste sono spesso legate a format commerciali e consumi rapidi, questa iniziativa mira a riproporre un’esperienza più autentica e radicata nelle origini del clubbing. L’obiettivo è creare eventi che si concentrino sulla musica e sull’atmosfera, anziché sugli aspetti commerciali e di massa.

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In una scena elettronica sempre più dominata da format commerciali e consumi veloci, c’è chi prova a riportare il clubbing alle sue radici più autentiche. Si chiama Eteria il progetto culturale dedicato alla musica elettronica underground ideato da Francesco Farfa insieme a Save Our Sound e.🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Con to Dream il soft clubbing arriva per la prima volta in un centro commercialeIl 19 e 26 aprile, in collaborazione con Softclubbing Torino, due appuntamenti dedicati al format diurno che sta conquistando anche Torino. Altri aggiornamenti Si parla di: Nasce il clubbing anti-commerciale, Eteria rivoluziona la notte elettronica. Il clubbing cambia orario: a colazione si balla meglio sulle note di un dj setClubbing a colazione, il fenomeno che unisce musica e cibo e genera community da Copenhagen a Londra, fino a Milano. Un nuovo modo di vivere la socialità passando dalla notte al giorno Quando a Milano ... vogue.it Soft Clubbing: che cos’è la nuova tendenza che sta sostituendo la nightlife (tra rave mattutini e colazioni elettroniche)Dimentica le notti infinite in discoteca: il soft clubbing è il nuovo modo difare festa che sta conquistando Milano e le grandi città europee. Dai morning rave, con cappuccino e brioche, agli eventi s ... msn.com