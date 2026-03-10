Trentasei aziende calabresi si sono unite nel progetto Sun Spirit, nato da una rassegna estiva dedicata ai liquori locali. L’obiettivo è promuovere l’export di questi prodotti attraverso un’alleanza strategica che coinvolge diverse realtà del settore. La collaborazione si concentra sulla valorizzazione delle tradizioni regionali e sull’espansione sui mercati internazionali.

Il progetto Sun Spirit ha trasformato una rassegna estiva in un’alleanza strategica per l’export dei liquori calabresi. Trentasei aziende si sono unite il 6 marzo al Lei Office di Feroleto Antico, segnando un’espansione rapida da 24 a 36 membri in un solo mese. Questa coalizione non è più un semplice evento stagionale ma una visione condivisa che mira a rafforzare la presenza internazionale del settore. La riunione ha la partecipazione diretta di produttori, istituzioni e esperti di marketing territoriale, tutti focalizzati sulla creazione di una narrazione comune. L’esplosione numerica dell’alleanza produttiva. I dati confermano una crescita organica e veloce della rete imprenditoriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sun Spirit: 36 aziende calabresi unite per l’export

