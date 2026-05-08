Napoli Comicon 26 – Intervista a Fabiana Fiengo Legs Weaver si fonda sulla personalità della sua protagonista

Durante il Napoli Comicon, è stata rilasciata un’intervista a Fabiana Fiengo, che ha parlato della serie animata Legs Weaver prodotta da Bonelli Entertainment. La protagonista della serie è una figura forte e complessa, e la sua personalità è il punto centrale della narrazione. La discussione si è concentrata sulla caratterizzazione del personaggio e sul suo ruolo all’interno della storia, senza approfondimenti su altri aspetti della produzione.

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Esplosiva protagonista di una serie animata firmata Bonelli Entertainment, Legs Weaver si è fatta notare dal pubblico come eroina tutt’altro che scontata. Lontana dalla sua figura fumettistica – comparsa in Nathan Never e poi titolare di una propria serie – Legs ha raccolto il testimone da Dragonero – I Paladini, diventando la seconda serie animata scaturita dal pantheon bonelliano. Dietro questa serie animata si è raccolta una nutrita squadra di professionisti che hanno curato minuziosamente questa avventura della spericolata Agente Speciale Alfa. Basandosi sui fumetti di Sergio Bonelli, la mini-serie ha visto Legs affrontare momenti cult della sua storia in una nuova chiave, rivolgendosi a un pubblico differente rispetto al passato.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Napoli Comicon 26 – Intervista a Fabiana Fiengo “Legs Weaver si fonda sulla personalità della sua protagonista” ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate L’universo di Nathan Never si espande con la serie animata Legs WeaverL’universo della Sergio Bonelli Editore si espande con un nuovo personaggio uscito direttamente dal mondo di Nathar Never. Legs Weaver raccontata da Adriano Barone e Federico Rossi EdrighiDirettamente dall’Universo Alfa di Sergio Bonelli Editore, Legs Weaver ha abbandonato il mondo dei fumetti per ritagliarsi il proprio spazio... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Comicon 2026, lo speciale de Il Mattino in edicola il 30 aprile in omaggio con il giornale; Al via Comicon Napoli, quattro giorni di eventi e incontri: focus nell'App de la Lettura; Intervista a Aurélien Predal, poster artist di COMICON Napoli 2026; Napoli Comicon 2026 si è conclusa: cosa resta di questa XXVI edizione?. Intervista Kirsty Rider e Jane Perry – Napoli Comicon 2026A Napoli Comicon 2026 ho avuto il privilegio di scambiare quattro chiacchiere con Jane Perry (Returnal) e Kirsty Rider (Clair Obscur Expedition 33). gamesource.it Comicon Napoli 2026: quando la cultura pop diventa un’esperienza da condividereTra i tanti incontri al Comicon Napoli, alcuni hanno lasciato il segno più di altri. La presenza di John C. McGinley, volto iconico di Scrubs, ha creato un ... drcommodore.it Comicon Napoli 2026: Una maxi storia di vendetta! Opera prima di Michele De Stefano, "Una Maxistoria di vendetta" concepisce una struttura narrativa inedita, ovvero una suddivisione in tre sezioni che corrispondono a realtà, pensiero e fantasia, distint - facebook.com facebook Breunor al Napoli Comicon 2026: gaming, creator e pc scontati fino a 400 euro solo in fiera x.com