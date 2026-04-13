Legs Weaver raccontata da Adriano Barone e Federico Rossi Edrighi

Legs Weaver, personaggio creato da Sergio Bonelli Editore, ha fatto il suo debutto nel mondo dei fumetti e ora si affaccia anche nell’animazione. Questa transizione segna un passo importante per il personaggio, che si sta spostando da una piattaforma tradizionale a una più dinamica. La storia viene raccontata da Adriano Barone e Federico Rossi Edrighi, che presentano questa evoluzione con una narrazione diretta e senza enfasi.

Direttamente dall’Universo Alfa di Sergio Bonelli Editore, Legs Weaver ha abbandonato il mondo dei fumetti per ritagliarsi il proprio spazio all’interno dell’animazione. Dopo Dragonero – I Paladini, è toccato proprio alla vulcanica Agente Speciale Alfa diventare la protagonista di una serie animata. Un passaggio che rende Legs un’eroina per una nuova generazione di appassionati, che tramite questa produzione possono avvicinarsi a un altro dei grandi personaggi di Sergio Bonelli Editore. Già disponibile nella sua interezza su RaiPlay, Legs Weaver prender alcuni dei tratti tipici dell’originale cartaceo e li integra in un telaio narrativo più contemporaneo.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Legs Weaver raccontata da Adriano Barone e Federico Rossi Edrighi L’universo di Nathan Never si espande con la serie animata Legs WeaverL’universo della Sergio Bonelli Editore si espande con un nuovo personaggio uscito direttamente dal mondo di Nathar Never. “Agente Speciale Legs Weaver”: la nuova serie animata in esclusiva su RaiPlay a partire dal 6 marzoCreata dal dinamico trio di sceneggiatori Michele Medda, Antonio Serra e Bepi Vigna, Legs Weaver balza dalle pagine di Nathan Never direttamente...