MotoGp Le Mans oggi libere e pre-qualifiche | orario e dove vederle

Da venerdì 8 maggio a domenica 10 maggio si svolgeranno le sessioni di libere e le pre-qualifiche del Gran Premio di Le Mans, valido per il campionato mondiale di MotoGp. Le prove si terranno sul circuito francese e saranno accessibili agli appassionati che desiderano seguire da vicino le prime fasi di questa gara. Le attività si susseguiranno per tutta la durata del weekend, offrendo uno sguardo sullo svolgimento delle qualifiche e delle prove libere.

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(Adnkronos) – Riecco la MotoGp. Da oggi, venerdì 8 maggio, a domenica 10 maggio, si corre il Gran Premio di Le Mans. La quinta gara del Motomondiale andrà in scena in Francia, dopo la tappa spagnola a Jerez: si riparte dal successo di Alex Marquez in Spagna, con l'italiano Marco Bezzecchi ancora leader della classifica. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: MotoGp, oggi prove libere, qualifiche e gara Sprint Gp Americhe: orari e dove vederle in tv (in chiaro) Leggi anche: MotoGp, oggi prove libere Gp Brasile: orario e dove vederle in tv Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: MotoGP GP Francia, dove vedere la gara di Le Mans: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; MotoGP, orari e dove vedere il GP Francia a Le Mans; MotoGp, si corre a Le Mans: programma, orari e dove vedere il Gp di Francia; GP Francia 2026: orari Sky/NOW e TV8. Moto GP Francia, gli orari di qualifiche, sprint e gara al GP Le Mans il 9 e 10 maggio: dove vederle in tvOggi venerdì 8 maggio si parte con le prove libere alle 10:45 e le pre-qualifiche alle 15 del GP di Francia della MotoGP 2026 ... fanpage.it Gran Premio di Francia, Le Mans: gli orari in tv su Sky, NOW e TV8Il Circus si trasferisce sul circuito Bugatti per il 5° appuntamento della stagione. Sulla Pay-TV tutti i turni in diretta, domenica gare in differita in chiaro ... gpone.com #MotoGP | Quartararo conferma che a Le Mans userà l'aerodinamica 2025 della Yamaha x.com Il problema non è tanto andare forte, ma riuscire a raggiungere quella velocità immediatamente. In MotoGP ormai esci dai box e dopo cinque giri sei già mezzo secondo sotto il record della pista. facebook