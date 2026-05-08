In occasione del Gran Premio di Francia di MotoGP, il francese Zarco ha ottenuto una vittoria battendo le Ducati presenti in gara. La presenza di pioggia potrebbe influenzare gli esiti e le strategie in pista, creando incertezza sulla tenuta dei vari piloti e delle differenti case motociclistiche. Restano da vedere come la pioggia potrà incidere sulla competitività della moto Honda di Zarco e sulla possibilità di recuperare il divario tra Aprilia e Ducati.

? Domande chiave Come potrà la Honda di Zarco mantenere il vantaggio con la pioggia?. Chi riuscirà a recuperare il gap tecnico tra Aprilia e Ducati?. Perché Marc Marquez dovrà affrontare la Q1 dopo le prove libere?. Quali modifiche ai setup determineranno il vincitore al Bugatti Circuit?.? In Breve Di Giannantonio secondo, seguiti da Bagnaia e Alex Marquez nelle prove libere.. Marc Marquez fuori dalla top ten, costretto alla Q1 di sabato 9 maggio.. Bezzecchi guida il mondiale con 11 punti di vantaggio su Jorge Martin.. Gara MotoGP domenica 10 maggio alle 14:00 dopo warm up delle 09:40.. Johann Zarco guida le prove al Bugatti Circuit di Le Mans questo venerdì 8 maggio 2026, superando la pattiglia di Ducati in un clima che vede la pioggia minacciare il weekend del Gran Premio di Francia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MotoGP Francia: Zarco batte le Ducati, l’incognita è la pioggia

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