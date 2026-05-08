Monte San Primo il Coordinamento attacca la Regione | Silenzio politico sul progetto sciistico

Il Coordinamento ha accusato la Regione di aver mantenuto un silenzio politico rispetto al progetto sciistico che coinvolge il Monte San Primo. Secondo quanto dichiarato, la Giunta regionale non avrebbe affrontato nel dettaglio le criticità sollevate dal piano promosso dalla Comunità Montana del Triangolo Lariano e dal Comune di Bellagio. Il progetto prevede interventi legati allo sci e all’innevamento artificiale sulla montagna.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Secondo il Coordinamento, la Giunta regionale avrebbe evitato di entrare nel merito delle criticità sollevate sul piano promosso dalla Comunità Montana del Triangolo Lariano e dal Comune di Bellagio, che prevede interventi legati allo sci e all’innevamento artificiale sul Monte San Primo.Nel.🔗 Leggi su Quicomo.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Monte San Primo, nuova interrogazione sul progetto sciistico: chiesta una revisione, “Sì a turismo lento e sentieri” Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Monte San Primo, il Coordinamento attacca la Regione: Silenzio politico sul progetto sciistico; Sci sul monte San Primo, la minoranza in Regione chiede la revisione del progetto; Monte San Primo, il Coordinamento Salviamo il San Primo: Progetto sciistico in contrasto con i documenti sul clima; Monte San Primo, nuova interrogazione sul progetto sciistico: chiesta una revisione, Sì a turismo lento e sentieri. Monte San Primo, nuova interrogazione sul progetto sciistico: chiesta una revisione, Sì a turismo lento e sentieriI consiglieri regionali Rosati e Orsenigo chiedono di eliminare i nuovi impianti sciistici dal progetto del Monte San Primo: Le risorse vadano a turismo lento, sentieri e riqualificazione ambientale ... quicomo.it Lago di Como, il monte meraviglioso da salvare: No impianti da sci e opere da 5 milioniAncora in primo piano la battaglia per salvare il Monte San Primo, gioiello del Lago di Como (qui tutti i racconti). In prima linea il coordinamento Salviamo il Monte San primo che si batte contro la ... comozero.it Piossasco: Primo maggio con la tradizionale salita sul monte san Giorgio x.com