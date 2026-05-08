Da tempo si tendeva a considerare il beverage come un semplice accompagnamento ai pasti, con il bicchiere posizionato accanto al piatto, il cocktail servito dopo cena o il vino visto come parte integrante della tavola. Recentemente, questa prospettiva si è evoluta, portando alla nascita di iniziative che puntano a valorizzare la cultura del drink come esperienza a sé stante. Tra queste, si distingue Mixology Experience, che si propone di elevare il livello dell’arte dei cocktail.

Per anni il beverage è stato raccontato come complemento. Il bicchiere accanto al piatto, il cocktail dopo cena, il vino come naturale estensione della tavola. Oggi il paradigma cambia. E Mixology Experience, in programma dall’11 al 14 maggio a Fiera Milano Rho all’interno di TUTTOFOOD, sembra volerlo dichiarare con chiarezza: il bere professionale non è più una nicchia, ma una delle chiavi per leggere il futuro del fuori casa. La quinta edizione della manifestazione ideata da Bartender.it arriva in uno spazio ancora più centrale, il padiglione 6, quasi a rendere fisico quello che il mercato racconta da tempo. Il beverage genera marginalità, costruisce identità, aumenta lo scontrino medio, differenzia i locali e, soprattutto, parla sempre di più il linguaggio dell’esperienza.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Mixology Experience alza il livello

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