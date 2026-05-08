Milo Vallone porta in scena Don Chisciotte 2.0 a Francavilla
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Il palco dell’Auditorium Sirena di Francavilla al mare ospiterà il fantasioso ritorno ai giorni nostri di Don Chisciotte, domenica 17 maggio, alle ore 18.30. L’espediente narrativo del testo è curato da Milo Vallone, che ne è anche regista e protagonista.“Sono tornato” è il titolo dello.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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