Don Chisciotte senza Mancia Un’anteprima

A Tradate, al Cinema Teatro Nuovo, è andata in scena un’anteprima teatrale intitolata “Don Chisciotte senza Mancia”, realizzata da PEM Habitat Teatrali. Lo spettacolo si propone di unire elementi di letteratura, ironia e tensione civile, offrendo una riflessione attraverso la messa in scena di una versione moderna del personaggio noto. L’evento ha coinvolto il pubblico presente, presentando un’opera che affronta temi di attualità con un approccio artistico originale.

TRADATE (Varese) Una riflessione teatrale che si muove tra letteratura, ironia e tensione civile: è questo il cuore di “Don Chisciotte senza Mancia”, nuova produzione firmata da PEM Habitat Teatrali, in anteprima al Cinema Teatro Nuovo di Tradate. Lo spettacolo, diretto da Marco Rampoldi e interpretato da Laura Curino (nella foto) insieme a Anna Marcato, con la collaborazione artistica di Rita Pelusio, si presenta come una “commedia letteraria” capace di tenere insieme leggerezza e profondità. Al centro della scena, una figura che richiama apertamente l’eco del cavaliere errante di Miguel de Cervantes, ma calata in una contemporaneità disillusa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Don Chisciotte senza Mancia. Un’anteprima Notizie correlate Leggi anche: Alessio Boni al Capitol per la proiezione in anteprima del film “Don Chisciotte” ’Don Chisciotte’: l’energia si fa danzaUn grande classico del repertorio ballettistico mondiale torna a incantare il pubblico bolognese: ’Don Chisciotte’, nell’adattamento coreografico di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Don Chisciotte senza Mancia in scena al Cinema Teatro Nuovo di Tradate; Don Chisciotte senza Mancia. Un’anteprima; Don Chisciotte di Fabio Segatori: Alessio Boni dal teatro al Cinema (le date); Ariel 27 aprile 2026. Don Chisciotte senza Mancia. Un’anteprimaTRADATE (Varese) Una riflessione teatrale che si muove tra letteratura, ironia e tensione civile: è questo il cuore di ... ilgiorno.it Don Chisciotte senza Mancia in scena al Cinema Teatro Nuovo di TradateAnteprima dello spettacolo teatrale sabato 9 maggio con Laura Curino e Anna Marcato. Don Chisciotte senza Mancia debutta sabato 9 maggio alle ore 21.00 al Cinema Teatro Nuovo di Tradate ... legnanonews.com Composti da (almeno…) cinquecento pagine, i “libri mattoni” sono romanzi impegnativi e coinvolgenti, capaci di proporre trame complesse, personaggi affascinanti e ambientazioni intriganti Da “Don Chisciotte” di Miguel de Cervantes e “Jane Eyre” di Charlott - facebook.com facebook