Mille e una cover Sanremo | tutto quello che c’è da sapere

Mille e una cover Sanremo: anticipazioni, cast (cantanti), quante puntate e streaming. Questa sera, venerdì 8 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Mille e una cover Sanremo, programma che riprende le esibizioni della serata cover dell’ultimo Festival della canzone italiana, affiancandole a nuovi interventi degli artisti coinvolti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (cast, cantanti). Non si tratta di una semplice replica: le performance verranno riproposte insieme a racconti e retroscena registrati in studio, con l’obiettivo di allungare il racconto della kermesse anche dopo la sua chiusura. Al centro dello show i momenti più riconoscibili della serata del venerdì, quella dedicata a cover e duetti.🔗 Leggi su Tpi.it

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Sanremo 2026 - Serata Cover: la classifica finale

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